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10:42 (мск), источник: АиФ Крым

Администрация Симферополя изменила тариф на 20 автобусных маршрутах

С 3 марта изменился тариф на двадцати автобусных городских маршрутах с регулируемого на нерегулируемый.

Источник: Аргументы и факты

Такая информация закреплена в документе планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования на 2017−2019 годы, передает Крыминформ.

Напомним, что в начале февраля администрация Симферополя рассматривала вопрос об изменении действующего вида регулярных пассажирских перевозок на регулярные перевозки по нерегулируемому тарифу с установленным максимумом стоимости проезда в 16 руб.

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