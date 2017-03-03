Администрация Симферополя изменила тариф на 20 автобусных маршрутах

Такая информация закреплена в документе планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования на 2017−2019 годы, передает Крыминформ.

Напомним, что в начале февраля администрация Симферополя рассматривала вопрос об изменении действующего вида регулярных пассажирских перевозок на регулярные перевозки по нерегулируемому тарифу с установленным максимумом стоимости проезда в 16 руб.