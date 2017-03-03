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11:45 (мск), источник: Интерфакс

Власти Москвы заложили на снос «хрущевок» 20 лет

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Снос «хрущевок» и развитие новых городских кварталов на их месте в Москве может занять около 20 лет, заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Источник: РИА "Новости"

«Это очень непростая и масштабная программа с целым рядом трудностей. По предварительным оценкам, под снос могут попасть около 8 тысяч домов. Реализация этой программы может растянуться на 20 лет», — сказал Левкин.

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Он отметил, что пока продумываются основные параметры программы.

«Весь 2017 год мы будем заниматься расчетами, оценкой, анализом различных механизмов реализации этой программы. Параллельно планируется вносить изменения в нормативную и законодательную базу. Только после этого можно будет говорить конкретно, сколько кварталов, где и в какие сроки появятся в Москве», сказал Левкин.

По планам столичных властей, после завершения в 2018 году программы сноса жилья первого периода индустриального домостроения, в которую вошло 1722 дома площадью 6,3 млн кв.м, город приступит к полной ликвидации пятиэтажного фонда площадью около 25 млн кв.м. Новая программа сноса пятиэтажек затронет около 8 тыс. домов, в которых проживает 1,6 млн москвичей.

Комментарии
1
worldsouvenir
математики х реновы как можно одну серию сносить 18 лет а оставшиеся 3 за 20 лет... главное наобещать ...))
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