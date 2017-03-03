Центробанк отозвал лицензию у «Татфондбанка»

Такое решение было принято в связи с тем, что банк снизил размер собственного капитала до уровня ниже минимального значения уставного капитала.

Также организация неадекватно оценивала принятые риски, что привело к полной утрате собственных средств.

«Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления ПАО “Татфондбанк” с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций», — поясняют в Центробанке.

По величине активов «Татфондбанк» на 1.02.2017 занимал 42 место в банковской системе РФ.

В Перми офис «Татфондбанка» размещался на ул. Попова, 21.

Напомним, с 15 декабря 2016 года в отношении ПАО «Татфондбанка» Центробанком был введён мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца.