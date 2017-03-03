Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
«Исчезнет через 60 дней»: Захарченко предрек гибель Украины
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
«У нас война с Россией»: заявление Савченко после визита в Донецк
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
11:14 (мск), источник: NewsKo

Центробанк отозвал лицензию у «Татфондбанка»

Как сообщает пресс-служба Центробанка, у «Татфондбанка», в пятницу, 3 марта, была отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация.

Такое решение было принято в связи с тем, что банк снизил размер собственного капитала до уровня ниже минимального значения уставного капитала.

Также организация неадекватно оценивала принятые риски, что привело к полной утрате собственных средств.

«Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления ПАО “Татфондбанк” с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций», — поясняют в Центробанке.

По величине активов «Татфондбанк» на 1.02.2017 занимал 42 место в банковской системе РФ.

В Перми офис «Татфондбанка» размещался на ул. Попова, 21.

Напомним, с 15 декабря 2016 года в отношении ПАО «Татфондбанка» Центробанком был введён мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Будущее уже здесь
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка
Доллар поднялся до 59 рублей впервые с 9 февраля
Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Украине
Мэр французского Кале запретила раздавать еду мигрантам
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Вышел трейлер «Пиратов Карибского моря» с помолодевшим Деппом Премьера состоялась в эфире шоу Эллен ДеДженерес
Недвижимость
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь