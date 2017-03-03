Доллар поднялся до 59 рублей впервые с 9 февраля
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Доллар США в ходе торгов на Московской бирже в пятницу утром вырос до 59 рублей впервые с 9 февраля.
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Доллар США в ходе торгов на Московской бирже в пятницу утром вырос до 59 рублей впервые с 9 февраля.
Курс доллара США по данным на 10:40 МСК составил 59 рублей, что на 19,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро в этот момент составил 62,09 рубля, повысившись на 28,5 копейки.
По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рост доллара и евро к рублю на торгах в пятницу связан как с обвалом цен на нефть накануне, так и общим ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на российском рынке,
При этом нефть в пятницу утром плавно восстанавливается, что может оказать рублю определенную поддержку в течение пятничных торгов, полагают аналитики.