Доллар поднялся до 59 рублей впервые с 9 февраля

Курс доллара США по данным на 10:40 МСК составил 59 рублей, что на 19,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро в этот момент составил 62,09 рубля, повысившись на 28,5 копейки.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рост доллара и евро к рублю на торгах в пятницу связан как с обвалом цен на нефть накануне, так и общим ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на российском рынке, из-за риска повышения процентных ставок Федрезервом США уже в марте.

При этом нефть в пятницу утром плавно восстанавливается, что может оказать рублю определенную поддержку в течение пятничных торгов, полагают аналитики.