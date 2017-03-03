Государственный долг Иркутской области вырос на 6 млрд рублей из-за нового кредита

Финансовые обязательства Приангарья перед государством и банками выросли с 14,3 до 20 млрд рублей по состоянию на 1 марта 2017 года. Увеличение суммы госдолга связано с новым бюджетным кредитом на 6 млрд рублей. При этом долг по коммерческим кредитам снизился на 600 млн рублей, теперь он составляет 400 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Сама структура государственного долга Иркутской области не изменилась: гособлигации остались на уровне прошлого месяца — 5 млрд рублей, а бюджетный кредит вырос до 14,3 млрд рублей.

Напомним, государственный долг Иркутской области снизился на 4,5 млрд рублей по состоянию на 1 февраля 2017 года. Если в декабре он составлял почти 18,8 млрд рублей, в начале февраля упал до 14,3 млрд рублей. При этом вся сумма уменьшилась за счет погашения коммерческих кредитов. Эта статья госдолга «похудела» с 5,5 млрд до 1 млрд рублей.

В течение 2016 года наблюдалось планомерное уменьшение государственного долга Иркутской области (с 21 млрд рублей — в январе до 12,5 млрд рублей — в августе и даже 11,9 млрд рублей — в декабре). Однако объем госдолга региона на 1 января 2017 года составил 18,8 млрд рублей, что сопоставимо с объемом начала 2016-го. Кроме того, изменилась структура долга: появились обязательства по государственным облигациям в размере 5 млрд рублей. Ранее министр финансов региона Наталия Бояринова заявляла, что данный шаг предпринят в связи с более выгодными условиями по срокам и процентной ставке. Наряду с облигационными займами в начале 2017 года была увеличена и сумма коммерческих кредитов с 3,5 на 5,5 млрд рублей. Наталия Бояринова отметила, что облигации были выпущены на сумму 5 млрд рублей из-за длинного промежутка, в течение которого данный финансовый инструмент не использовался (с 2009 года). Торги показали, что спрос на облигации Иркутской области превысил 16 млрд рублей.

Стоит отметить, что доля ценных бумаг в долге регионов последние два года остается неизменной — 19% (2013 год — 26%). На начало 2017 года 44 региона не имели долг в ценных бумагах. По данным Минфина РФ, в 2016 году привлечение банковских кредитов планировали 74 субъекта РФ, а эмиссию облигаций — только 27, фактически ее осуществили 22 региона. При этом основной инструмент размещения облигаций регионов на рынке — не аукционы, а «букбилдинг» (формирование книги заявок, фактически аукцион наоборот, с понижением ставки). В практике выпуска облигаций РФ на внутреннем рынке используется почти только аукцион. Это демонстрирует явный недостаток спроса на региональные облигации.