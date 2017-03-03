Букет паразитов. Россельхознадзор в канун 8 Марта проверяет цветы в иркутских магазинах на наличие трипса и других опасных вредителей

Испания, Китай, Колумбия. Это только малая часть стран, откуда к нам везут цветы. Особое внимание в этом списке специалисты Россельхознадзора уделяют Нидерландам. Это и крупнейший производитель растений, и международная перевалочная база цветов. Именно оттуда различные паразиты могут распространяться по всему свету.

— Яйцо в мякоти листа находится. Вылупляется только при положительных температурах. Достаточно высоких. Меньше 15 градусов — развития этого насекомого не будет, — говорит старший государственный инспектор Россельхознадзора по Иркутской области Лариса Левковская.

На границе товар обязательно проходит фитосанитарный контроль. Но не всегда там удается выявить опасных вредителей. Поэтому повторная проверка уже в магазинах. Накануне в Иркутске сотрудники Россельхознадзора обнаружили западного цветочного трипса и грибковое заболевание — белую ржавчину хризантем. Эта зараза может попасть и на клумбы садоводов. Раньше Прибайкалье от вредителей спасали сибирские холода. В последние годы на юге региона зимы стали теплее. А паразиты, приспосабливаясь к климату, морозоустойчивее.

Во время проверки каждый букет приходится перетряхивать. Мелких насекомых можно обнаружить только таким способом. Размер трипса — не более 1−2 миллиметров. Крайне живуч и опасен для других растений.

— При ударе по цветку трипс с него спадает на белую бумагу. В случае наличия насекомых под увеличением их видно, — говорит агроном Центра карантина растений Сергей Быстров.

В преддверии 8 марта ассортимент продукции в цветочных магазинах увеличился в разы. Продавец Марите Ступурайте рассказывает, как на глаз в большом разнообразии выбрать здоровый букет.

— По зелени, по цветку. Чтобы без всякого изъяна. Конечно, без изъяна не бывает, но тем не менее. Вот берете розу. Она вся аккуратненькая, чистенькая, — говорит продавец Марите Ступурайте.

Подробные проверки будут идти до 8 марта. Чтобы международный женский день не был омрачен паразитами из цветочного букета.