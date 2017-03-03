Эксперт оценил влияние отзыва лицензий трех банков на экономику Татарстана

ЦБ в пятницу отозвал лицензии у трех татарстанских банков — Татфондбанка, входившего в топ-50 банковской системы РФ, «Анкор банка» и «Интехбанка».

«Финансовая устойчивость региона не пострадает от отзывов лицензий упомянутых банков. Эти банки не предоставляли транзакционных услуг для бюджета республики. Основная масса платежей проводится через “АК Барс”, который фактически обслуживает бюджетную систему республики (месячные обороты достигают среднемесячных расходов бюджета)», — сказал Пискунов.

По его словам, проблемы Татфондбанка уже во многом отыграны. «Пенсионеров и депозиты населения из Татфондбанка уже перевели в Сбербанк. Пострадали в основной массе ИП, малый и средний бизнес. Однако, учитывая размер банков, вряд ли стоит ожидать существенного всплеска безработицы и социальных протестов», — отметил эксперт.

Пискунов полагает, что наиболее вероятные претенденты на нишу этих банков — это крупные федеральные банки (Сбербанк и ВТБ), имеющие достаточную филиальную сеть в Татарстане.

«Вместе с тем можно рассчитывать на то, что и “АК Барс” также увеличит свою долю рынка. Акционер “АК Барса” (СИНХ) неоднократно заявлял о своем намерении наращивать бизнес банка, вносил дополнительные средства в капитал. В сложившихся условиях “АК Барс” вполне способен заместить эти три банка», — заключил эксперт.