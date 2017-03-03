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11:30 (мск), источник: ИА Башинформ

УФНС по Башкирии взыскивает долги по имущественным налогам

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. УФНС по Башкортостану взыскивает долги по имущественным налогам.

Как сообщили в ведомстве, по итогам минувшего года в республике на 664 млн рублей выросла (по сравнению с 2015-м) задолженность по имущественным налогам физических лиц. «Причиной данного роста является перенос срока уплаты имущественных налогов физических лиц на 1 декабря 2016 года. В 2015 году срок заканчивался 1 октября», — прокомментировали в Управлении. С учетом текущих начислений задолженность по имущественным налогам физических лиц по состоянию на 1 января 2017 составляла более 3,19 млрд рублей.

В феврале текущего года УФНС направила должникам более 300 тысяч требований об уплате задолженности, неисполнение которых грозит неплательщикам не только уже начисленными пени, но и расходами в виде государственной пошлины и исполнительского сбора, а также предполагает дальнейшее взыскание с зарплаты, счетов, арест и реализацию имущества. Имущественные налоги граждан являются важным источником доходов консолидированного бюджета республики, пояснили в налоговой службе. За 2016 год обеспечено поступление в бюджет налогов на имущество в общей сумме 3,3 млрд рублей — на 3 процента больше, чем в 2015 году (3, 2 млрд рублей).

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