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12:07 (мск), источник: Калининград.Ru

Рядом с домиком Канта в Черняховском округе хотят построить ещё два здания

Возле домика Канта в посёлке Веселовка Черняховского округа планируют построить ещё два здания: гостевой дом и служебный корпус со столовой. Об этом сообщает областное телевидение «Каскад».

В перспективе здесь намечаются по проекту и разбивка философского сада, прогулочные зоны вплоть до реки, обустройство парковок, стоянок, места для кемпинга, — рассказал замдиректора областного историко-художественного музея Анатолий Валуев.

В настоящее время строители ведут работы по выемке кирпичной кладки и готовят территорию к прокладке коммуникаций. При демонтаже крыши исторического здания рабочие сняли черепицу XIX века. Уцелевшие элементы планируют вернуть, а развалившиеся куски заменят на новые, максимально похожие по цвету и размеру.

Реставрацией домика Канта занимается ООО «Специальная Научная Реставрационная Проектно-Производственная Мастерская». С подрядчиком заключили контракт на 31,3 млн рублей. Объект должны ввести в эксплуатацию до 25 октября 2017 года.

Дом в посёлке Веселовка входит в ансамбль «Усадьба пастора прихода Юдшен», который признан объектом культурного наследия регионального значения. По данным учёных БФУ им. И. Канта, философ перебрался туда из Кёнигсберга после окончания университета в 1748 году из-за возникших материальных трудностей. Там он жил у пастора Даниэля Эрнста Андерша и занимался обучением троих детей. В сельском доме ему выделили небольшую угловую комнату на первом этаже.

В XIX веке пасторский домик горел, и после пожара остались лишь цоколь и фундамент. Нынешнее здание находится на том же месте и имеет те же очертания, что и дом пастора. Строение в Юдшене — одно из немногих мест, куда великий философ выезжал из родного Кёнигсберга.

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