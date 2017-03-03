В Молдове будут отменены трудовые книжки
Таким образом, изменения связаны с тем, что в стране внедряется электронная система учета трудовой деятельности, а вся информация о сотрудниках передается в электронную базу данных, сообщает Actualitati.md.
Таким образом, изменения связаны с тем, что в стране внедряется электронная система учета трудовой деятельности, а вся информация о сотрудниках передается в электронную базу данных, сообщает Actualitati.md.
Это предусмотрено законодательными поправками, утвержденными парламентом в первом чтении.
В соответствии с утвержденным парламентом документом, будет создана единая платформа электронной отчетности, к которой будут подключены Государственная налоговая инспекция, Национальная касса социального страхования, Национальная компания медицинского страхования. Это позволит исключить дублирование информации, представленной экономическим операторами государственным учреждениям.