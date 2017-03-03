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12:03 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове будут отменены трудовые книжки

Таким образом, изменения связаны с тем, что в стране внедряется электронная система учета трудовой деятельности, а вся информация о сотрудниках передается в электронную базу данных, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Это предусмотрено законодательными поправками, утвержденными парламентом в первом чтении.

В соответствии с утвержденным парламентом документом, будет создана единая платформа электронной отчетности, к которой будут подключены Государственная налоговая инспекция, Национальная касса социального страхования, Национальная компания медицинского страхования. Это позволит исключить дублирование информации, представленной экономическим операторами государственным учреждениям.

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