НБУ признал «Вектор Банк» неплатежеспособным

В соответствии с требованиями ст. 76 закона Украины «О банках и банковской деятельности» 2 марта 2017 правление НБУ приняло решение отнести ПАО «Вектор Банк» к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным статистической отчетности ОАО «Вектор Банк», остаток средств на корреспондентском счете в Национальном банке Украины является критически низким — по состоянию на 1 марта 2017 составляет 76 тыс. грн., или 0.1% от обязательств банка.

«После отнесения ОАО “Вектор Банк” в категорию проблемных были выявлены факты неотражения им в бухгалтерском учете документов клиентов, не выполнены в установленный законодательством срок. Таким образом, ОАО “Вектор Банк” способен своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов из-за недостаточности средств. Также ухудшились финансовые показатели деятельности банка. Учитывая указанное и в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 76 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” Национальный банк обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных», — отмечают в НБУ.

В НБУ отметили, что 95% вкладчиков (852 человека) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы в объеме 77.7 млн. грн.

Напомним, ранее НБУ признал неплатежеспособным «Платинум банк».