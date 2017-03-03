Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
«Я – обычная женщина»: жена известного футболиста написала книгу
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
В первом в России арендном доме открыли бронирование жилья
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
СМИ: Путин получил неожиданный подарок от президента Киргизии
Захарченко предрек гибель Украины через 60 дней
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
"День Рождения любимой девочки": Гузеева показала невесту сына
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
11:44 (мск), источник: 112.ua

НБУ признал «Вектор Банк» неплатежеспособным

В ведомстве утверждают, что 95% всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме.

Источник: 112.ua

В соответствии с требованиями ст. 76 закона Украины «О банках и банковской деятельности» 2 марта 2017 правление НБУ приняло решение отнести ПАО «Вектор Банк» к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте также
НБУ упростит клиентам банков проведение валютных операций

По данным статистической отчетности ОАО «Вектор Банк», остаток средств на корреспондентском счете в Национальном банке Украины является критически низким — по состоянию на 1 марта 2017 составляет 76 тыс. грн., или 0.1% от обязательств банка.

«После отнесения ОАО “Вектор Банк” в категорию проблемных были выявлены факты неотражения им в бухгалтерском учете документов клиентов, не выполнены в установленный законодательством срок. Таким образом, ОАО “Вектор Банк” способен своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов из-за недостаточности средств. Также ухудшились финансовые показатели деятельности банка. Учитывая указанное и в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 76 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” Национальный банк обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных», — отмечают в НБУ.

В НБУ отметили, что 95% вкладчиков (852 человека) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы в объеме 77.7 млн. грн.

Напомним, ранее НБУ признал неплатежеспособным «Платинум банк».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В результате обстрела боевиками Золотого ранен мирный житель
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка
Рособрнадзор приостановил лицензии четырех вузов
Депутаты предложили признать Назарбаева незыблемой ценностью
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь