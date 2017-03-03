Качество белорусских продуктов считают высоким 79% россиян — опрос

Исследование подтвердило, что белорусские продукты пользуются довольно большой популярностью в России: о том, что приобретают их, сообщили около половины опрошенных. Чаще всего покупают белорусские молоко и молочные продукты (в течение месяца их покупали 28% опрошенных), а также мясо и колбасы (19%).

Несколько разошлись мнения российских потребителей по вопросу о ценовой категории: 40% называют белорусские продукты дорогими, 39% — дешевыми.