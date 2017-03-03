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12:05 (мск), источник: БЕЛТА

Качество белорусских продуктов считают высоким 79% россиян — опрос

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. 79% россиян считают высоким качество белорусских продуктов питания. Такие данные получены в результате опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Исследование подтвердило, что белорусские продукты пользуются довольно большой популярностью в России: о том, что приобретают их, сообщили около половины опрошенных. Чаще всего покупают белорусские молоко и молочные продукты (в течение месяца их покупали 28% опрошенных), а также мясо и колбасы (19%).

Несколько разошлись мнения российских потребителей по вопросу о ценовой категории: 40% называют белорусские продукты дорогими, 39% — дешевыми.

Всероссийский опрос проведен 8—9 февраля 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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