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12:15 (мск), источник: Om1.ru

На удивление, Минстрой не увидел катастрофы на перезимовавших дорогах

В прошлом году в Омске дорожники отремонтировали беспрецедентный объем дорог, на что многие смотрели не слишком доверительно — а как дороги перезимуют?

Источник: Om1.ru

Сегодня, 3 марта, региональное министерство строительства и ЖКК провело осмотр дорог, которые были отремонтированы в 2016 году. В выборочный список вошли Соборная площадь, улицы Заозерная (правда, ее делали еще раньше), Королева, Химиков, 22 Апреля, Нефтезаводская, Красноярский тракт, проспект Мира.

Как оказалось, больших дефектов не наблюдается, в основном это трещины, которые не входят в гарантийные обязательства подрядчиков. Хотя там, где они чередуются через каждый 3−5 метров, есть вопросы к дорожникам. Вместе с тем на Мира была замечена начинающая проявляться яма и две просадки в местах прохождения коммуникаций. Это уже в зоне ответственности строителей.

Дмитрий Христолюбов, начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКК Омской области:

 — Сегодня мы смотрели трещины, выбоины, просадки. Обнаружили одно выкрашивание, начинающиеся выбоины в районе Мира, 62. Попадающая туда вода с каждым циклом замораживания и оттаивания по одной щебеночке отламывает, и к концу весны — началу лета там будет яма. Хорошо, что это единственная яма, кот мы нашли. Больше таких ям не видели, основные дефекты — это трещины и две просадки в местах переустройства коммуникаций.

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