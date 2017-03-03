Роскомнадзор за нарушения приостановил вещание самарского телеканала ТСМ.RU

Роскомнадзор приостановил действие лицензии самарского развлекательного канала ТСМ.RU.

По словам представителей Роскомнадзора, поводом для принятия такого решения стали систематические нарушения лицензионного соглашения. Руководство телеканала не устранило их в установленный срок. В результате вещание ТСМ.RU приостановили до 25 мая 2017 года.

Если компания устранит нарушения, то телеканал возобновит работу. В противном случае Роскомнадзор поставит вопрос о снятии ТСМ.RU с лицензионного учета, пишет 63.ру.