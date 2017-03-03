Нацбанк дал прогноз по инфляции и росту экономики

Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов текущего года под действием эффекта базы сравнения и вернется к однозначному уровню только в четвертом квартале. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Нацбанк отметил, что экономика Украины продолжает восстанавливаться, что стимулирует рост спроса на рабочую силу. НБУ признал неплатежеспособным еще один банк Под влиянием этого фактора, а также вследствие повышения минимальной заработной платы реальная заработная плата в январе выросла на 21,4% в годовом измерении. Это создает предпосылки для возобновления давления на цены со стороны потребительского спроса.

Инфляция в январе ускорилась до 12,6% в годовом измерении в результате роста производственных затрат после повышения зарплат и роста сырьевых цен на мировых рынках, а также девальвации гривны в конце 2016 — начале 2017 года. В феврале инфляция продолжила ожидаемо ускоряться преимущественно в результате эффекта базы сравнения.