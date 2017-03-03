Роскачество о калининградских шпротах: «Все рыбки одинаковые»

По данным организации, шпроты в масле, произведенные в Калининградской области являются высококачественной продукцией.

«Они не содержат в себе пестицидов различных групп и канцерогенов, все рыбки одинаковые, соблюдены правила укладки, которая производится вручную. Это товары, безусловно, достойны государственного Знака качества», — цитируют в пресс-релизе заместителя руководителя Роскачества Марию Сапунцову.

Шпроты тестировали по 35 показателям качества и безопасности, включая общую бактериальную обсемененность, наличие канцерогенов и пестицидов.

В репрезентативную выборку вошли и латвийские образцы. Как утверждают в Роскачестве, зарубежные шпроты уступили отечественным. «В целом, эксперты Роскачества отметили высокую культуру производства шпрот в масле в России», — говорится в сообщении.

Лабораторным исследования подверглись 20 образцов шпрот. Здесь можно посмотреть полный отчет о проведенном исследовании.