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16:40 (мск), источник: Новый Калининград

Роскачество о калининградских шпротах: «Все рыбки одинаковые»

Роскачество провело исследование шпрот в масле. В него вошли и образцы произведенные в Калининградской области. Об этом говорится в пресс-релизе Роскачества, поступившем в редакцию «Нового Калининграда.Ru».

По данным организации, шпроты в масле, произведенные в Калининградской области являются высококачественной продукцией.

«Они не содержат в себе пестицидов различных групп и канцерогенов, все рыбки одинаковые, соблюдены правила укладки, которая производится вручную. Это товары, безусловно, достойны государственного Знака качества», — цитируют в пресс-релизе заместителя руководителя Роскачества Марию Сапунцову.

Шпроты тестировали по 35 показателям качества и безопасности, включая общую бактериальную обсемененность, наличие канцерогенов и пестицидов.

В репрезентативную выборку вошли и латвийские образцы. Как утверждают в Роскачестве, зарубежные шпроты уступили отечественным. «В целом, эксперты Роскачества отметили высокую культуру производства шпрот в масле в России», — говорится в сообщении.

Лабораторным исследования подверглись 20 образцов шпрот. Здесь можно посмотреть полный отчет о проведенном исследовании.

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