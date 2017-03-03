«Новосибирскавтодор» вложит в свою «дочку» в Красноярском крае до 500 млн руб
Новое предприятие создано на базе кемеровского АО «Мариинскавтодор» и красноярского филиала «Новосибирскавтодора».
Новое предприятие создано на базе кемеровского АО «Мариинскавтодор» и красноярского филиала «Новосибирскавтодора».
НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Группа компаний «Новосибирскавтодор», занимающееся строительством, реконструкцией и содержанием автомобильных дорог в 16 регионах России, учредила в Красноярском крае компанию «ЕнисейАвтодор», в развитие которой в ближайшие три года планирует вложить до 500 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель совета директоров «Новосибирскавтодора» Дмитрий Пингасов.
«В трехлетний период планируется инвестировать от 500 млн рублей в основной капитал компании “ЕнисейАвтодор”. Сегодня на развитие предприятия уже направляется до 100 млн рублей», — сказал Пингасов.
Как сообщили в
Сейчас «Новосибирскавтодор» начал обучать сотрудников компании и оснащать ее современной техникой. Кроме того, «Новосибирскавтодор» приобрел 100% акций хакасского «ДЭП № 369», которое обслуживает более 400 километров дорог в регионе.