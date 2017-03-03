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13:18 (мск), источник: Om1.ru

В этом году подписывать подрядчиков на ремонт дорог в Омске будет не мэрия, а область

По итогам распределенных в 2016 году муниципалитетом средств на ремонт дорог общественники заподозрили картельный сговор.

Источник: Om1.ru

Как ранее сообщал портал Om1.ru, в УФАС попали материалы, согласно которым во время аукционов на ремонт дорог в Омске дорожно-строительные фирмы договорились не конкурировать между собой. Они не боролись за лоты, сбивая цену, а распределили их «за кулисами». В результате все работы были оплачены из бюджета по ценам, близким к стартовым — то есть максимально возможным. Хотя выставление лотов на аукционы предполагает снизить цену закупки, тем самым сэкономив бюджетные средства.

Ранее торги объявляла городская администрация, в этом — Главное управление контрактной системы Омской области, сообщил, начальник управления дорожного комплекса регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов.

 — У нас действует программа программе «Безопасные и качественные дороги», по которой мы планируем делить 450 млн рублей из облбюджета. Эти 450 млн будут отторговываться главным управлением контрактной системы. Не администрация города, а специализированная областная организация, — уточнил Христолюбов. — Примерно в апреле будем проводить торги. Весь лот — 500 млн: 450 млн наши и 50 млн городские.

Напомним, под подозрение в сговоре попали ООО «Сибирский региональный союз», ООО «РосСтройГрупп», ООО «Строительная фирма «Континент», ООО «Автодорсервис», ООО «АРТ РемСтрой», ООО «Велес», ООО «Патрос», ООО «СтройСервис», ООО «СтройТраст», ООО «СПК «Дорстрой».

В этом году на ремонт непосредственно городских улиц, а это 32 объекта, помимо областных трасс в радиусе 50 км от Омска, будет направлен 1 млрд рублей по программе «Безопасные и качественные дороги»: 500 млн — по федеральному траншу, 450 млн — из областного дорожного фонда, 50 млн — из городского бюджета. К работам планируется приступить в мае.

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