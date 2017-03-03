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12:58 (мск), источник: РИА Крым

Крымские вина планируют поставлять в ДНР и ЛНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). Продукцию винодельческих предприятий Крыма планируют поставлять на рынки Донецкой и Луганской народных республик.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в Симферополе сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, являющийся также координатором социально-политического и экономического взаимодействия с республиками Донбасса.

По словам парламентария, данный вопрос обсуждался в ходе визита делегации ДНР и ЛНР в Республику Крым в январе этого года.

«На недавней встрече в январе звучали предложения об оптовых поставках в Донецкую и Луганскую народные республики нашей винодельческой продукции. Это очень большой рынок — 3,5 млн человек. И я считаю, что это одно из приоритетных и серьезных направлений», — отметил Козенко.

Как сообщал РИА Новости (Крым), в январе в Крым приезжали глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий. Они приняли участие в ряде мероприятий, приуроченных к 363-й годовщине Переяславской рады (Дню воссоединения Украины с Россией — воссоединению Руси).

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