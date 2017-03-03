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15:01 (мск), источник: ТАСС

Суд 7 апреля рассмотрит по существу дело о концессии на строительство дороги в Башкирии

Общая стоимость данного проекта оценивалась в 12,5 млрд рублей.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы 7 апреля рассмотрит по существу жалобу «Башкирдорстроя» на решение ФАС об аннулировании конкурса на строительство трассы, которая в будущем станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Об этом в рамках предварительного заседания заявил судья по делу.

«Назначить рассмотрение дела по существу 7 апреля в 10 часов», — сказал судья.

Ранее суд отказал истцу в ходатайстве о приостановлении действия предписания ФАС, так как заявитель не представил надлежащих доказательств.

Не совсем концессия.

Правительство Башкирии приняло решение о заключении концессионного соглашения о финансировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации дороги Стерлитамак — Кага — Магнитогорск в апреле 2016 года. Конкурсная комиссия по результатам торгов 30 декабря 2016 года признала победителем компанию «Башкирдорстрой», которая планировала получить в Газпромбанке на реализацию данного проекта свыше 3 млрд рублей.

31 января ФАС России приняла решение об аннулировании конкурса о строительстве дороги на территории Башкирии, решив, что эксплуатация объекта концессионного соглашения осуществляется за счет концедента (правительства) в полном объеме за счет эксплуатационного платежа в составе платы концедента. В ФАС считают, что это нарушает нормы закона о концессиях.

Общая стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд рублей. Предполагалось, что от Стерлитамака до села Кага участок дороги будет эксплуатироваться в бесплатном режиме, а за дальнейший прямой проезд до села Аскарово будет взиматься плата, поскольку существует альтернативный бесплатный путь. Период проектирования и строительства объекта должен был составить не более шести лет, общая протяженность трассы — 170,71 километра.

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