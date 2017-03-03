Поставки нефти из РФ в Беларусь сократились почти на треть

По данным ДЦУ ТЭК, в январе-феврале на ОАО «Мозырский НПЗ» было поставлено 1,312 миллионов тонн нефти (на 37,8% меньше), на ОАО «Нафтан» — 1,311 миллионов тонн нефти (на 22% меньше).

В феврале в Беларусь РФ поставила 1 миллион 245 тысяч тонн нефти, в том числе на Мозырский НПЗ 623,1 тысячу тонн, на «Нафтан» — 622,2 тысячи тонн. Ранее планировалось, что в январе-марте РФ поставит в Беларусь 4 миллиона тонн нефти, что на 2 миллиона тонн меньше потребностей республики.

РФ сократила поставки нефти в Беларусь в качестве меры реагирования на задолженность Минска по газу, которая на сегодняшний день уже достигла 660 миллионов долларов. Нефтегазовый спор между странами продолжается уже больше года, и пока стороны не пришли к его разрешению.

В связи с этим РФ еще в конце минувшего года заявила, что поставки нефти в Беларусь будут сокращены с плановых 24 миллионов тонн до 18 миллионов тонн. В то же время российская сторона не исключала, что поставки могут быть сокращены до 121−16 миллионов тонн.