Поставки нефти из РФ в Беларусь сократились почти на треть
В
В
МИНСК, 3 мар — Sputnik. Российские нефтяные компании в
По сравнению с
По данным ДЦУ ТЭК, в
В феврале в Беларусь РФ поставила 1 миллион 245 тысяч тонн нефти, в том числе на Мозырский НПЗ 623,1 тысячу тонн, на «Нафтан» — 622,2 тысячи тонн. Ранее планировалось, что в
РФ сократила поставки нефти в Беларусь в качестве меры реагирования на задолженность Минска по газу, которая на сегодняшний день уже достигла 660 миллионов долларов. Нефтегазовый спор между странами продолжается уже больше года, и пока стороны не пришли к его разрешению.
В связи с этим РФ еще в конце минувшего года заявила, что поставки нефти в Беларусь будут сокращены с плановых 24 миллионов тонн до 18 миллионов тонн. В то же время российская сторона не исключала, что поставки могут быть сокращены до 121−16 миллионов тонн.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 февраля, что Беларусь подает в суд