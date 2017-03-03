МУП «Челябинский автобусный транспорт» отозвал уведомление о сокращении работников

Причины отзыва уведомления о сокращении ни на самом предприятии, ни в управлении транспорта администрации города пояснить не захотели.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Валентина Богомазова, в ноябре все работники получили уведомления о планируемом увольнении в связи с ликвидацией предприятия через два месяца, но до настоящего момента все сотрудники остаются на своих рабочих местах и продолжают трудиться.

Как уже сообщало агентство, в ноябре 2016 года МУП уведомил службу занятости о ликвидации и о сокращении всего штата 805 человек. Сокращения должны были пройти в феврале 2017 года, но к концу месяца предприятие отозвало свое уведомление.

Четыре предприятия Челябинской области предупредили о своей ликвидации, часть — о крупных сокращениях

Как ранее сообщало агентство, Арбитражный суд Челябинской области признал МУП «Челябавтотранс» несостоятельным (банкротом) и ввел на предприятии конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Назначен новый конкурсный управляющий.

Как подтвердил агентству осведомленный источник, в феврале были зарегистрированы три ООО с одинаковым названием «Общественный городской транспорт», в которых один руководитель Евгения Рахман (она работает замдиректора МУП «Служба организации движения»). Учредителями всех этих ООО являются два муниципальных предприятия — «Служба организации движения» и «Служба благоустройства». ООО были созданы как «подушка безопасности» на случай прекращения работы действующих транспортных МУПов.

Кроме того, в феврале сменился конкурсный управляющий в МУП «Челябинский автобусный транспорт». Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Арбитражном суде, 17 февраля суд освободил от обязанностей конкурсного управляющего Геннадия Горкушенко. Новый управляющим назначен Дмитрий Лазарев.

Ранее глава Челябинска Евгений Тефтелев докладывал губернатору Борису Дубровскому, что на базе банкротящегося МУП «Челябавтотранс» будет создано новое автотранспортное предприятие в форме публичного акционерного общества. Губернатор поручил информировать его в постоянном режиме о проведении процедуры финансового оздоровления организации.

Как ранее сообщало агентство, в 2015 году в Арбитражный суд поступили заявления от кредиторов о банкротстве МУП «Челябинский автобусный транспорт» (ЧАТ) и МУП «Челябинский городской электрический транспорт» (ЧелябГЭТ). Предприятия накопили долги по всем видам обязательных платежей и поставщикам электроэнергии.

В апреле 2016 года суд отказал в иске о банкротстве ЧелябГЭТ. Рассмотрение иска о банкротстве ЧАТа было назначено на конец марта, затем на начало мая и потом еще раз переносилось. В мэрии тогда составили график погашения долгов и выразили надежду, что до банкротства важнейших муниципальных транспортных предприятий города дело не дойдет.

Согласно данным с сайта суда, 18 мая 2016 года судом в отношении должника МУП «Челябинский автобусный транспорт» введена процедура наблюдения. За несколько месяцев сменилось уже несколько конкурсных управляющих. Восьмого ноября обязанности конкурсного управляющего были возложены на Владимира Рождественского. 24 ноября управляющим был утвержден Геннадий Горкушенко, в феврале 2017 года назначен Дмитрий Лазарев.

Заседание по рассмотрению результатов конкурсного производства состоится 24 апреля 2017 года. До 17 апреля 2017 конкурсный управляющий должен представить отчет.