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13:33 (мск), источник: Интерфакс

Свердловское правительство одобрило покупку акций ОЭЗ «Титановой долины» за 162 млн рублей

Екатеринбург. 3 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Правительство Свердловской области в четверг одобрило приобретение акций ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина» (Свердловская область) на сумму 162,4 млн рублей, сообщила агентству «Интерфакс-Урал» пресс-секретарь ОЭЗ Оксана Сергеева.

«Выкуп акций “Титановой долины” связан с формированием новой площадки ОЭЗ в Екатеринбурге. В прошлом году региональные власти согласовали выделение 202,4 млн рублей на покупку земель аэропорта “Уктус” у структур УГМК для создания второй очереди ОЭЗ. Первый транш на 40 млн рублей уже был перечислен в прошлом году. Остальные 162 млн рублей поступят в этом году», — сказала она.

По условиям контракта, сначала деньги из бюджета выделяются «Титановой долине», после чего управляющая компания ОЭЗ перечисляет их УГМК.

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