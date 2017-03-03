Свердловское правительство одобрило покупку акций ОЭЗ «Титановой долины» за 162 млн рублей

«Выкуп акций “Титановой долины” связан с формированием новой площадки ОЭЗ в Екатеринбурге. В прошлом году региональные власти согласовали выделение 202,4 млн рублей на покупку земель аэропорта “Уктус” у структур УГМК для создания второй очереди ОЭЗ. Первый транш на 40 млн рублей уже был перечислен в прошлом году. Остальные 162 млн рублей поступят в этом году», — сказала она.

По условиям контракта, сначала деньги из бюджета выделяются «Титановой долине», после чего управляющая компания ОЭЗ перечисляет их УГМК.