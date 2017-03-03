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13:25 (мск), источник: АиФ Омск

Омское УФАС лишило «Омскгоргаз» платы за вызов контролёра на дом

Комиссия признала действия организации нарушением закона «О защите конкуренции».

Нарушение выразилось в том, что организация установила плату за то, что их контролёр приходил на дом, чтобы снять показания прибора учёта и выдать справку об отсутствии задолженности.

«По итогам рассмотрения дела комиссия решила выдать АО “Омскгоргаз” предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, для чего исключить пункт 4, предусматривающий плату за услугу — выход контролера — обходчика на адрес для снятия показаний прибора учёта газа для справки об отсутствии задолженности», — рассказали в ведомстве.

Кроме этого, «Омскгоргаз» в течение 10 рабочих дней со дня получения предписания должен будет перечислить в федеральный бюджет 461 019,49 руб., полученные с 1 января 2014 года по 28 февраля 2017 года вследствие нарушения антимонопольного законодательства.

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