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14:52 (мск), источник: Интерфакс

Туроператоры не ждут роста турпотока в Крым в 2017 году

3 марта. Interfax-Russia.ru — Раннее бронирование туров в Крым отстает на 20−25% от прошлогоднего, турпоток по итогам года не превысит уровень 2016 года, считают представители туристической отрасли.

«По раннему бронированию туров в Крым на лето 2017 года к концу февраля мы отмечаем падение по сравнению с прошлым годом на 20−25%. Ожидаем, что в 2017 году Крым не превысит показатели прошлого года», — сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В НТК «Интурист» отмечают, что темпы раннего бронирования остались на уровне прошлого года. «По нашим прогнозам, турпоток сохранится на уровне прошлого года, но это при условии предоставления адекватной стоимости проживания в объектах размещения», — сообщили в пресс-службе компании.

По мнению С. Ромашкина, падение спроса на отдых в Крыму связано не с ценами на отдых, а с исчерпанием клиентской базы и невозможностью полностью обновить инфраструктуру.

«Пик популярности Крыма случился в прошлом году. Сейчас все, кто хотел побывать там, чтобы посмотреть и “поставить галочку”, съездили. Новой клиентской базы полуостров пока не наработал. За последние два года Крым увеличил турпоток в разы, но, чтобы пойти дальше, этого недостаточно. А масштабное строительство новых объектов, глобальное обновление инфраструктуры невозможно, пока не будет завершено возведение Керченского моста», — считает эксперт.

При этом, по его словам, средние цены на отдых в Крыму по сравнению с прошлым годом выросли на 5,5%. «Это нормальный рост, меньше и быть не может», — пояснил С. Ромашкин.

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