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13:51 (мск), источник: Капитал

Украинцы смогут летать в любую точку мира за 30−40 евро, — Омелян

С осени 2017 года украинцы смогут летать в любую точку мира за 30−40 евро, воспользовавшись услугами одного из европейских лоукостов, переговоры с которым продолжаются.

Источник: Капитал

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил в интервью телеканалу NewsOne.

«Я надеюсь, что с осени, когда мы успешно завершим переговоры — это буквально еще месяц-два — и европейский low cost зайдет в Украину, цены будут от 30−40 евро. Украинцы смогут выбирать те маршруты, которые им нравятся», — отметил Омелян.

Он подчеркнул, что по этому вопросу уже удалось достичь договоренности со всеми участниками рынка, даже с теми, которые занимают монопольное положение на украинском авиарынке.

«И это хорошо, потому что за счет этого мы имеем лучшее качество, мы имеем цены дешевле, и больше граждан Украины может летать», — отметил Омелян.

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