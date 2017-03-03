Украинцы смогут летать в любую точку мира за 30−40 евро, — Омелян
С осени 2017 года украинцы смогут летать в любую точку мира за 30−40 евро, воспользовавшись услугами одного из европейских лоукостов, переговоры с которым продолжаются.
С осени 2017 года украинцы смогут летать в любую точку мира за 30−40 евро, воспользовавшись услугами одного из европейских лоукостов, переговоры с которым продолжаются.
Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил в интервью телеканалу NewsOne.
«Я надеюсь, что с осени, когда мы успешно завершим переговоры — это буквально еще
Он подчеркнул, что по этому вопросу уже удалось достичь договоренности со всеми участниками рынка, даже с теми, которые занимают монопольное положение на украинском авиарынке.
«И это хорошо, потому что за счет этого мы имеем лучшее качество, мы имеем цены дешевле, и больше граждан Украины может летать», — отметил Омелян.