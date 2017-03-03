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14:14 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Мэр Новосибирска попросил вернуть федеральное софинансирование метро

Предложение направлено в правительство РФ.

На совещании московского «Конгресса российских городов» Анатолий Локоть поднял проблему помощи федерального центра в строительстве метро в сибирских городах. Об этом мэр рассказал программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна».

Предложение направлено в правительство РФ.

«Я обозначил проблему метро. Речь идет о достройке проектов, которые уже начаты в крупнейших городах России. Омск — начато строительство, прорыта станция, построен мост через Иртыш, остановлено строительство. Они там разговоры ведут, что делать — заливать водой? В Красноярске есть защищенный проект, который находится в непонятном состоянии.

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У нас в Новосибирске не достроено, проект не реализован до конца. Это важная государственная задача — закончить эти проекты. Закончить без поддержки федерального центра не удастся, поэтому я использовал возможность в очередной раз напомнить об этой проблеме с трибуны", — рассказал Локоть журналистам 3 марта.

Градоначальник отмечает, что развивать метро за счет пассажиров не удастся. При этом, по его словам, повышение платы за проезд неизбежно, и включение в него инвестиционной составляющей необходимо обсуждать и тщательно просчитывать.

«Повышение платы за проезд — всегда дело неблагодарное и всегда встречается в штыки», — сказал он.

Локоть также сообщил, что направил соответствующее обращение, касающееся развития метрополитенов в городах РФ, отметив, что консервировать недостроенные линии и станции дороже, чем продолжать строительство.

Ранее власти региона и мэрия Новосибирска неоднократно заявляли о планах по строительству новых станций Дзержинской линии новосибирского метрополитена. В общей сложности стоимость проекта — не менее 13 млрд рублей с затратами на строительно-монтажные работы, на подготовку площадки.

В Новосибирске метрополитен состоит из двух веток и 13 станций. Тринадцатая станция «Золотая Нива» введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.

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