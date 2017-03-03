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14:21 (мск), источник: ИА Башинформ

Власти Уфы утвердили проект планировки и межевания микрорайона Кузнецовский затон

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Администрация Уфы опубликовала нормативный документ об утверждении проекта планировки и межевания микрорайона Кузнецовский затон в Кировском районе, на территории, ограниченной улицей Пугачева и реками Белая и Уфа.

Площадь проектирования 632 га, из них 253 — зеленый массив. В микрорайоне уже располагаются 2−3-этажные таунхаусы (13,8 тысяч кв.м), 5−10-этажные дома (13,7 тыс.кв.м), объекты торговли, коммунального хозяйства, производства, автокооперативы. На территории строятся индивидуальные и многоквартирные жилые дома. Памятники архитектуры отсутствуют. Улицы частично благоустроены, имеются инженерные коммуникации.

Для возведения жилой многоэтажной застройки предусмотрен снос неблагоустроенного частного сектора и производственно-коммунальных объектов на площади 7, 4 тыс. кв.м. Для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур предлагается освободить 6,6 тыс. кв.м. В микрорайоне будет продолжаться индивидуальное строительство. В плане развития территории — строительство двух общеобразовательных центров (школы на 1500 и 1100 учеников, и детсадов по 200 мест каждый) с физкультурными блоками. В микрорайоне появится поликлиника, будет обустраиваться рекреакционная зона. Расчетная численность населения микрорайона — 16,3 тысяч человек, из них в проектируемых домах будут жить 14,8 тысяч (сейчас в многоэтажках проживают 305 человек и в малоэтажных домах — 152).

Развитие транспортной инфраструктуры предполагает строительство нескольких искусственных сооружений: моста через Белую до многоуровневой развязки на дороге в аэропорт, двухуровневой развязки на пересечении улиц Пугачева и продолжением улицы Степана Кувыкина, путепровод над улицей Пугачева в направлении Кавказской, мосты через канал вдоль улицы № 3, эстакады от моста через реку Белая до улицы Испытателей, протяженностью 2,1 км, пешеходных переходов в разных уровнях через улицу Кузнецовский Затон, устройство бульваров — набережных в откосах и в подпорных стенах. Запланировано обустройство остановок. Движение общественного транспорта будет осуществляться по магистральным улицам общегородского значения (Пугачева, Кузнецовский Затон в продолжение Ст. Кувыкина), и районного (Геофизиков, Вельская, Испытателей, улицы №№ 1, 2, 3).

Микрорайону потребуется около 4 тысяч парковочных мест: запланировано строительство четырех многоуровневых парковок на 1,5 тысячи машиномест, другие — внутри жилых групп, в частном секторе — на придомовой территории.

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