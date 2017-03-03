Сибирь готова отправлять на экспорт до 4 млн тонн зерна в год
По словам полпреда в СФО Сергея Меняйло, для этого необходимо решить ряд проблем, в том числе с логистикой.
По словам полпреда в СФО Сергея Меняйло, для этого необходимо решить ряд проблем, в том числе с логистикой.
НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа (СФО) готовы отправлять на экспорт до 4 млн тонн зерна в год. Для этого необходимо решить ряд проблем, в том числе с логистикой, сообщил на совещании в Новосибирске полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
«Сегодня в СФО более 5 млн тонн зерна, которое мы не можем переработать сами. Если сможем создать условия определенные, то экономический эффект будет намного больше. Мы нормально можем экспортировать порядка 4 млн тонн зерна и не только в соседние государства, но и на экспорт через Восток», — сказал он.
По словам Меняйло, избыток зерна образовался
В 2015 году в регионах СФО было выращено 13,8 млн тонн зерна, прогноз на 2016 год озвучен в размере 14 млн тонн.