Песков: ЦБ при отзыве лицензий у банков Татарстана учел аспекты финстабильности региона

«Что касается банков, то действует наш мегарегулятор, Центробанк принимает решения. Разумеется, принимая решения, ЦБ учитывает все необходимые аспекты с точки зрения финансовой и банковской стабильности, здесь сомнений быть не может», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Татарстан — это регион с весьма позитивной динамикой роста, который во многих областях является лидером «по инновационности, по производительности бюрократической машины, по восприимчивости к нововведениям, что достаточно высоко ценится».

Банк России отозвал с 3 марта 2017 г. лицензию на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк (один из крупнейших банков региона), который является участником системы страхования вкладов, на 1 февраля 2017 г. занимал 42 место в банковской системе РФ. По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов Татфондбанк неадекватно оценивал принятые риски, руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.