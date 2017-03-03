Роспотребнадзор выявил нарушения на «Мотовилихинских заводах»

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проверило исполнение ранее выданных предписаний об устранении нарушений на территории «Мотовилихинских заводов». В результате оказалось, что не были выполнены два пункта, 11 пунктов — частично. Лишь два пункта были выполнены полностью.



Не были трудоустроены работающие инвалиды в соответствии с заключением медико-социальной экспертизы. Состояние бытовых и производственных помещений не соответствует санитарным требованиям. Работникам не выдавали специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты с соблюдением сроков их носки. Также технологический процесс пайки мелких изделий сплавали, содержащими свинец, не соответствовал санитарным правилам.



За это «Мотовилихинские заводы» были оштрафованы на десять тысяч рублей.