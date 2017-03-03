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14:30 (мск), источник: Новости Перми

Роспотребнадзор выявил нарушения на «Мотовилихинских заводах»

Ранее управление выдавало предписания заводу об устранении нарушений, однако полностью были устранены недочеты только по двум пунктам. За это предприятию был выписан штраф на десять тысяч рублей.

Источник: Новости Перми

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проверило исполнение ранее выданных предписаний об устранении нарушений на территории «Мотовилихинских заводов». В результате оказалось, что не были выполнены два пункта, 11 пунктов — частично. Лишь два пункта были выполнены полностью.

Не были трудоустроены работающие инвалиды в соответствии с заключением медико-социальной экспертизы. Состояние бытовых и производственных помещений не соответствует санитарным требованиям. Работникам не выдавали специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты с соблюдением сроков их носки. Также технологический процесс пайки мелких изделий сплавали, содержащими свинец, не соответствовал санитарным правилам.

За это «Мотовилихинские заводы» были оштрафованы на десять тысяч рублей.

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