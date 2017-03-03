Директор «Массандры» просит разрешить продавать местное вино в аэропорту

«Возьмите наш аэропорт. Что все везут из Крыма в подарок? Обязательно бутылку нашего хорошего вина. Так почему же в наших аэропортах нельзя торговать вином?», — сказала Павленко на совещании глав винодельческих предприятий Крыма.

Глава «Массандры» отметила, что речь должна идти исключительно о продаже вина крымских производителей — как сувенирной продукции, бренда Крыма. На сегодня, по словам Павленко, такая возможность отсутствует из-за законодательного запрета.

ФГУП «Массандра» первым в России начал розлив вина с «пропиской» в ноябре прошлого года, получив соответствующую лицензию. Помимо нее на данный момент маркировку ЗГУ (защищенным географическим указанием) получили еще пять крымских винопроизводителей. Категория ЗГУ гарантирует потребителю, что вино соответствует нормам качества и что содержимое бутылки произведено именно из собранного в регионе винограда (не менее 85%).

По данным Крымского бюро винограда и вина, всего лицензиями на промышленное производство вин и коньяков в Крыму и Севастополе обладают 28 предприятий. Среди наиболее известных и крупных виноделен — «Массандра», «Инкерман», «Новый Свет», «Золотая Балка», «Alma Valley», «Коктебель», «Солнечная долина», «Легенда Крыма».