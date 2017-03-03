Суд приговорил к сносу самострой в Парголово

Как сообщает Госстройнадзор 3 марта, суд вынес решение о сносе жилого дома на Песочной улице, 23 (он состоит из четырех блоков и используется для сдачи в аренду). Заседание прошло 28 февраля.

Здание было построено без согласований, а также не отвечает нормам безопасности, говорят в Госстройнадзоре.

«Все строения не отвечают требованиям механической и пожарной безопасности в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений», — говорится в заключении специалистов Центра судебных экспертиз СЗФО.

По данным картотеки суда, участок, на котором возвели самострой, принадлежит гражданину Кулебакину. Брат владельца участка построил аналогичные объекты еще по двум адресам в Парголово. В прошлом году Выборгский районный суд по иску Госстройнадзора постановил снести самострой на Песочной улице, 14Б. Иск о сносе объекта на Полевой улице, 14 В, пока находится на рассмотрении.