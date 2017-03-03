Пермский край подписал в Сочи СПИК по строительству завода в Чайковском

«Запуск производства намечен на май 2017 года, а вывод на производственную мощность намечен на 2018 год. Срок действия контакта составляет семь лет, общая сумма инвестиций в создаваемый имущественный комплекс — 4,4 миллиарда рублей», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что основная задача проекта — удовлетворение потребностей предприятий нефтегазового и энергетического секторов в соединительных деталях трубопроводов. Проект признан победителем конкурсного отбора Минпромторга РФ новых комплексных инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, предполагающим частичную компенсацию правительством РФ выплаченных банку процентов.

«Высокотехнологичное оборудование ОАО “НФТ” позволит производить соединительные детали трубопроводов с рабочим давлением до 32 мегапаскалей, создавая конкуренцию на рынке известным зарубежным компаниям. В рамках проекта планируется создать порядка 400 новых рабочих мест», — сообщил представитель пресс-службы.

Он добавил, что в Пермском крае также реализуются проекты в рамках пятиспецинвестконтрактов, четыре из которых региональные (с предприятиями «Сода-хлорат», «Лысьвенским металлургическим заводом», компаниями «Протон-ПМ», «Уралкалий») и один федеральный — с компанией «ЕвроХим». Объем инвестиций по всем пяти СПИКам составляет более 200 миллиардов рублей.