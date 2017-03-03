В Калининграде на улице Согласия построят поликлинику до пяти этажей в высоту

Региональные власти планируют построить на улице Согласия поликлинику до пяти этажей в высоту. Об этом заявил председатель комитета строительства и архитектуры Артур Крупин во время рабочего выезда в пятницу, 3 марта.

Здравоохранение относится к полномочиям субъекта РФ, но мы образовали земельный участок рядом со школой [на ул. Рассветной]1,3 гектара. Он передан из муниципальной собственности в областную, и сейчас правительство Калининградской области в этом году планирует приступить к проектированию поликлиники. Это тоже достаточно большое амбулаторно-поликлиническое учреждение, оно получится где-то 12 тысяч квадратных метров, 3−5 этажей, — говорит Крупин.

Сейчас сметы на проектно-изыскательские работы направлены на экспертизу. Власти должны получить заключение в марте 2017 года.