В Калининграде на улице Согласия построят поликлинику до пяти этажей в высоту
Сейчас сметы на
Сейчас сметы на
Региональные власти планируют построить на улице Согласия поликлинику до пяти этажей в высоту. Об этом заявил председатель комитета строительства и архитектуры Артур Крупин во время рабочего выезда в пятницу, 3 марта.
Здравоохранение относится к полномочиям субъекта РФ, но мы образовали земельный участок рядом со школой [на ул. Рассветной]1,3 гектара. Он передан из муниципальной собственности в областную, и сейчас правительство Калининградской области в этом году планирует приступить к проектированию поликлиники. Это тоже достаточно большое
Сейчас сметы на
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