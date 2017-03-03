В Воронеже на Ленинском проспекте торговали подозрительным салом и копченостями

В Воронеже инспекторы регионального Россельхознадзора обнаружили очки, где незаконно торговали мясными продуктами. Так, на Ленинском проспекте женщина нелегально торговала салом и копченостями. На продукты у нее не было никаких ветеринарных сопроводительных документов.

«Такая продукция не подвергалось лабораторному контролю, что не исключает наличие в ней возбудителей заболеваний», — поясняют в региональном Россельхознадзоре.

Партию обезличенного товара сняли с продажи, торговку оштрафовали. Специалисты просят горожан быть бдительными и не покупать продукцию без документов с лотков.