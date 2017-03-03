На время весенних каникул РЖД вдвое снижает цены для школьников

Скидка действует на поезда, курсирующие по России, отправлением с 23 марта по 2 апреля 2017 года.



Продажа билетов со скидкой откроется 7 марта 2017 года.

Оформить проездные документы можно будет в кассе дальнего следования и на официальном сайте ОАО «РЖД». Чтобы получить скидку, а также при посадке на поезд, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт либо свидетельство о рождении).