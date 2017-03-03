На время весенних каникул РЖД вдвое снижает цены для школьников
В дни весенних каникул АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») предоставляет скидку 50% для школьников от 10 до 17 лет на поездку в купе поезда дальнего следования.
В дни весенних каникул АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») предоставляет скидку 50% для школьников от 10 до 17 лет на поездку в купе поезда дальнего следования.
Скидка действует на поезда, курсирующие по России, отправлением с 23 марта по 2 апреля 2017 года.
Продажа билетов со скидкой откроется 7 марта 2017 года.
Оформить проездные документы можно будет в кассе дальнего следования и на официальном сайте ОАО «РЖД». Чтобы получить скидку, а также при посадке на поезд, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт либо свидетельство о рождении).