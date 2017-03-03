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14:56 (мск), источник: ТАСС

Мэр: аварийные дома в Новосибирске без федеральной поддержки придется расселять 30 лет

Резолюцию с просьбой о поддержке российские муниципалитеты отправили в правительстве РФ.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Новосибирские власти собственными силами смогут расселить жилые дома, признанные аварийными после 2012 года, не ранее, чем через 30 лет. Резолюцию с просьбой о финансовой поддержке федерального бюджета Новосибирск и другие российские муниципалитеты направили в правительство России, сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, к июню в городе должны расселить всех тех, чьи дома признаны аварийными до 2012 года. По подсчетам мэрии, после 2012 года по сегодняшний день 142 дома признано аварийными.

«В бюджете этого года мы сумели найти 145 млн рублей, этого хватит на расселение пяти домов. Получается, что расселением этих домов мы будем заниматься порядка 30 лет, поэтому без поддержки федерального финансирования решить эту проблему невозможно», — сказал Локоть.

Он пояснил, что озвучил этот вопрос в ходе заседания руководителей муниципалитетов в рамках Конгресса российских городов в Москве, и участники заседания поддержали его. По итогам заседания соответствующая резолюция была направлена в правительство РФ и профильные министерства.

Как ранее сообщалось, в 2017 году за счет городского и областного бюджета в Новосибирске планируется расселить шесть домов. На эти цели будет направлено 180 млн рублей.

По данным властей, с 2004 года в Новосибирске расселено 452 аварийных дома. В 2016 году было снесено 43 аварийных дома, для расселения граждан, проживающих в аварийных домах, приобретено 181 жилое помещение.

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