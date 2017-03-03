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14:45 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске ямочный ремонт начнут 15 апреля

Специалисты не исключают, что ямы вновь будут забивать кирпичами.

В этом году в Омске планируют отремонтировать 32 участка дорог во всех районах города, многие из них — это продолжение улиц, на которых работы велись в прошлом году. Например, Красноярский тракт, Нефтезаводская, 22 апреля, Химиков.

При их отборе учитывалось состояние полотна, обращения в надзорные органы, предписания. Так же, как и в прошлом году, для ремонта выбирали не отдельные участки, а целые маршруты (как отремонтировали Мира — Ленина — Маяковского — Хмельницкого — Кирова — 15-я Рабочая — виадук — Д. Бедного). Так, в этом году отремонтируют подходы к Ленинградскому мосту — из Кировского округа (с Тюкалинской развилки) и со стороны ул. Масленникова. А вот сам мост — пока нет.

По программе «Безопасные и качественные дороги Омской агломерации» строительство, реконструкция и другие затратные мероприятия начнутся в 2019 году.

«Ямочный ремонт в Омске обычно начинается с 15 апреля. Но если позволит погода, то приступим раньше. В этом году снова не исключается использование инертных материалов (в прошлом забивали выбоины кирпичами) — несмотря на ремонт, ещё остаётся много улиц в плохом состоянии. Но подчеркну, что это в любом случае это временная мера», — пояснил Михаил Горчаков, начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства администрации Омска.

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