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14:49 (мск), источник: РИАЦ

В Палласовском районе построят новую дорогу

Асфальтированная трасса протяжённостью 7,2 км свяжет с. Иванцовка с райцентром.

Источник: РИАЦ

Главной проблемой Волгоградской области общественное мнение считает состояние дорожной сети, которая много лет постепенно разрушалась без должного ремонта. За последние два года в регионе произошел настоящий прорыв, большой объем работ по наведению порядка в дорожной сфере уже выполнен, и эта работа продолжается. В настоящее время по всем районам области начались проверки, которые должны выявить участки дорог, нуждающиеся в оперативном ремонте.

Проходят такие проверки и в Палласовском районе. Представители заказчика работ — Дирекции автомобильных дорог Волгоградской области и подрядной организации — сегодня еще раз проехали по дорогам района, чтобы выяснить какие участки хуже всего пережили зиму и определить потребность в строительстве новых сельских дорог.

В прошлом году в Палласовском районе были сданы в эксплуатацию две сельские дороги к посёлкам Заливной и Калашники.

По словам главы администрации Савинского сельского поселения, в которое входит посёлок Заливной, Александра Перченко, дорогу к населённому пункту они ждали давно, но на асфальт даже не надеялись, просили у властей засыпать грунтовку хотя бы щебнем.

— Но свершилось чудо и буквально за два месяца была построена настоящая, современная трасса, — подчеркнул он.

— Эта дорога стала для нас долгожданным подарком. Год назад в это время года сюда было бы просто не проехать. Причём никому — ни «скорой», ни пожарным, — вторит главе житель Заливного Мухамбет Кадралиев.

А вот схожая проблема жителей Старой Иванцовки будет решена только в этом году. В настоящее время готовится техническая документация для строительства дороги с твердым покрытием, протяжённостью 7,2 км, к поселку. Подрядчик уже готов приступить к работе.

— Для нас это будет «дорога жизни» — другого пути в Старую Иванцовку нет. И когда имеющаяся грунтовка раскисает, а происходит это после каждого дождя, то есть большую часть осени и весны, 650 жителей посёлка оказываются отрезанными от «цивилизации». Поэтому мы ждём начала работ с нетерпением, — рассказал глава Заволжского сельского поселения Омрбек Дисингалиев.

Как отметил представитель Волгоградавтодора Сергей Весельский, мониторинг состояния дорог, построенных в 2015−16 годах, показывает, что испытания зимой они пережили хорошо. Если какие-то дефекты будут обнаружены, то подрядные организации устраняет их за свой счёт по гарантийным обязательствам.

Отметим, что развитие дорожной сети способствует комплексному развитию территорий, что является одним из приоритетных направлений долгосрочной стратегии Волгоградской области «Движение только вперед». За последние два года в регионе было построено 26 сельских дорог с твёрдым покрытием общей протяжённостью 78,5 км. В этом году по программам «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Развитие транспортной системы Волгоградской области» планируется построить ещё девять дорожных объектов протяжённостью 32 км.

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