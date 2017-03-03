На проведение капремонта в Башкирии направят 2,7 млрд рублей взносов собственников жилья

В 2016 году на капремонт жилищного фонда направлено 2,696 млрд рублей. Вместо запланированных 1063 домов удалось капитально отремонтировать 1209 многоквартирных домов. При этом жилищные условия улучшили более 192 тысяч жителей республики.

Собираемость взносов на капитальный ремонт к концу прошлого года достигла в регионе 86,2 процента.

Как сообщил на заседании глава Минжилкомхоза Башкортостана, в этом году началась реализация Национального проекта по формированию современной городской среды.

В рамках субсидирования в текущем году приоритетного проекта между Минстроем России и Правительством Башкортостана подписано соглашение, предусматривающее выделение из федерального бюджета более 856 млн рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составит 175 млн рублей.

По словам Сергея Афонина, две трети средств направят на благоустройство дворов. Треть — на благоустройство наиболее посещаемых населением мест. Причем жители сами смогут выбрать, что необходимо благоустроить в первую очередь: набережную, площадь или сквер.