Основные строительные работы в «Лужниках» завершены
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Основные строительные работы на стадионе «Лужники» завершены, сообщил первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора Валентин Пахомов.
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Основные строительные работы на стадионе «Лужники» завершены, сообщил первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора Валентин Пахомов.
Он пояснил, что в частности завершены работы по прокладке наружных инженерных коммуникаций. В настоящее время ведется благоустройство территории. Завершается монтаж систем противопожарной защиты, начаты
«Лужники» являются одной из арен, на которой пройдет ЧМ-2018.