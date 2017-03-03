Основные строительные работы в «Лужниках» завершены

Он пояснил, что в частности завершены работы по прокладке наружных инженерных коммуникаций. В настоящее время ведется благоустройство территории. Завершается монтаж систем противопожарной защиты, начаты пуско-наладочные работы. На объекте устанавливаются системы видеонаблюдения и сигнализации. По его оценкам, остается выполнить 20% работ. их завершение в соответствии с графиком намечено на март 2017 года.

«Лужники» являются одной из арен, на которой пройдет ЧМ-2018.