Германия впервые представит национальную экспозицию на «Иннопроме-2017»

Отмечается, что немецкие компании и ранее принимали участие в выставке, но в 2017 году в составе национальной экспозиции страна привезет в Екатеринбург 14 ведущих промышленных компаний, об этом оператора «Иннопрома», группу компаний «Формика», официально уведомили в федеральном министерстве экономики и энергетики Германии (BMWi).

«Мы рады, что на этой важной выставке впервые будет совместный стенд германских предприятий, прокомментировали в официальном письме представители федерального министерства экономики и энергетики Германии. Технологические инновации — движущая сила промышленного развития. На этом фоне особенно впечатляет количество важных международных компаний, принимающих участие в «Иннопроме», — говорится в сообщении.

Общая площадь экспонентов и информационных стендов Германии превысит 200 квадратных метров. Среди компаний, которые примут участие в Большой индустриальной неделе, Siemens Finance, Peter Lacke, Herrenknecht AG, PEE-WEE GmbH, Rhenus Logistics и Drees & Sommer.

Делегация предпринимателей Германо-Российской внешнеторговой палаты во главе с председателем Маттиасом Шеппом посетит «Иннопром-2017» вместе с компаниями.

Восьмая выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2017 года.