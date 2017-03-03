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15:58 (мск), источник: РИА Новости

Германия впервые представит национальную экспозицию на «Иннопроме-2017»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости/Прайм. Германия впервые представит национальную экспозицию на выставке «Иннопром-2017», сообщил пресс-центр «Иннопрома».

Источник: РИА Новости

Отмечается, что немецкие компании и ранее принимали участие в выставке, но в 2017 году в составе национальной экспозиции страна привезет в Екатеринбург 14 ведущих промышленных компаний, об этом оператора «Иннопрома», группу компаний «Формика», официально уведомили в федеральном министерстве экономики и энергетики Германии (BMWi).

«Мы рады, что на этой важной выставке впервые будет совместный стенд германских предприятий, прокомментировали в официальном письме представители федерального министерства экономики и энергетики Германии. Технологические инновации — движущая сила промышленного развития. На этом фоне особенно впечатляет количество важных международных компаний, принимающих участие в «Иннопроме», — говорится в сообщении.

Общая площадь экспонентов и информационных стендов Германии превысит 200 квадратных метров. Среди компаний, которые примут участие в Большой индустриальной неделе, Siemens Finance, Peter Lacke, Herrenknecht AG, PEE-WEE GmbH, Rhenus Logistics и Drees & Sommer.

Делегация предпринимателей Германо-Российской внешнеторговой палаты во главе с председателем Маттиасом Шеппом посетит «Иннопром-2017» вместе с компаниями.

Восьмая выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2017 года.

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