Цыганский поселок в Екатеринбурге застроят многоэтажками

В Екатеринбурге застроят многоэтажным жильем территорию Цыганского поселка в границах улиц Фурманова — Московская — Амундсена — Шаумяна.

На месте частных домов появятся высотки от 7 до 17 этажей. Общая площадь застраиваемой территории составит 2,1 гектара.

Строительством займется компания «Брусника». В пресс-службе застройщика «Уралинформбюро» подтвердили планы по освоению участка. Вскоре будет подготовлены проекты планировки и межевания.

Стоит отметить, что тюменская «Брусника» реализует в уральской столице сразу несколько крупных проектов, некоторые из которых в 2016—2017 годах забуксовали. В частности, затягиваются сроки сдачи домов в ЖК «Квартал Новаторов» и «Суходольский», в микрорайоне «Солнечный».

Помимо тюменцев, в Цыганском поселке планирует обосноваться АО «Земельный ресурс». Компания намерена возводить жилье в районе улиц Расковой — Амундсена — Московской.