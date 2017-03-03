Цыганский поселок в Екатеринбурге застроят многоэтажками
Высотой от 7 до 17 этажей.
Высотой от 7 до 17 этажей.
В Екатеринбурге застроят многоэтажным жильем территорию Цыганского поселка в границах улиц Фурманова — Московская — Амундсена — Шаумяна.
На месте частных домов появятся высотки от 7 до 17 этажей. Общая площадь застраиваемой территории составит 2,1 гектара.
Строительством займется компания «Брусника». В
Стоит отметить, что тюменская «Брусника» реализует в уральской столице сразу несколько крупных проектов, некоторые из которых в 2016—2017 годах забуксовали. В частности, затягиваются сроки сдачи домов в ЖК «Квартал Новаторов» и «Суходольский», в микрорайоне «Солнечный».
Помимо тюменцев, в Цыганском поселке планирует обосноваться АО «Земельный ресурс». Компания намерена возводить жилье в районе улиц Расковой — Амундсена — Московской.