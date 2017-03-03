Смольный выставит на торги помещения на Невском и Литейном для хостелов

Комитет по туризму 3 марта опубликовал перечень из 20 нежилых помещений и зданий для открытия гостиниц. Цена их аренды будет определена по итогам торгов.

Стартовая стоимость некоторых объектов уже определена. К примеру, аренда 320 кв. м на Невском проспекте, 87, обойдется в 6 млн рублей в год (18,6 тысяч за кв. м). Самый дорогой объект — расселенное здание на улице Константина Заслонова, 8. В 2000-х его хотели снести под гостиницу. За пользование 615 кв. м придется платить как минимум 6 млн рублей в год.