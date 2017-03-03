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16:00 (мск), источник: ТАСС

Казахский инвестор вложит около 11 млрд руб. в складской комплекс под Новосибирском

Объект планируется построить до 2026 года.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Казахская компания ТОО «Волвер кампани» планирует до 2026 года построить под Новосибирском более 500 тыс. кв. м складов общей стоимостью более 11 млрд рублей. Об этом сообщил на заседании регионального инвестиционного совета руководитель проекта ТОО «Волвер кампани» Евгений Тарский.

«Планируемое завершение строительства 70 тыс. кв. м — 2018 год. Основа складов уже построена, также построены котельная и трансформаторная подстанция. <…> Строительство следующего корпуса планируется завершить в 2021 году, затраты составят почти 2,5 млрд рублей. И долгосрочный прогноз — строительство третьего и четвертого корпусов с вложением почти 7 млрд рублей», — сказал Тарский.

В общей сложности объем инвестиций в проект составит около 11 млрд рублей. Для строительства предусмотрен участок площадью более 136 га под Новосибирском.

Окупить вложения компания рассчитывает за 5−6 лет, однако в случае, если склады будут востребованы арендаторами, он может сократиться до четырех лет, отметил Тарский.

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