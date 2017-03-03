Подготовка к строительству дороги в обход Аксая начнется в апреле

Как сообщил глава региона Василий Голубев, строительство обхода Аксая предусмотрено в рамках реконструкции федеральной трассы М-4 «Дон», проект которой разработан по заказу госкомпании «Российские автомобильные дороги».

«В ближайшее время предполагается получить положительное заключение госэкспертизы по проектной документации, после чего будут начаты работы по подготовке территории для строительства обхода Аксая», — говорится в сообщении.

Как рассказал председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах, самое сложное — это возведение мостов при строительстве обхода: один через Дон, второй — мост протяженностью более 1 км в пойме реки Дон.