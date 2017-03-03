Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
Как правильно расставить мебель в гостиной
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
В Киеве допустили развал Украины без Порошенко – СМИ
"Самолеты с деньгами": возможное бегство Порошенко
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Гузеева впервые выложила фото невесты 25-летнего сына - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
14События недели в фотографиях
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
15:55 (мск), источник: РИА Крым

Бюджет Севастополя на 2017 год увеличен на 2,4 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). Законодательное собрание Севастополя приняло во втором чтении закон, который предусматривает увеличение доходной части бюджета города на 2017 год на 2,4 млрд рублей, расходной — на 2,6 млрд рублей. За приятие документа проголосовал 21 депутат.

Источник: РИА "Новости"

Изменения бюджета связаны с увеличением объемов целевых межбюджетных трансфертов — субсидий и субвенций из федерального бюджета. Принципиально ни по структуре расходов, ни по основным задачам бюджет не меняется. Изменения связаны с окончательно подтвержденными суммами субсидий и субвенций из федерального бюджета.

Основная часть поправок при подготовке документа ко второму чтению относится к исправлению лингвистических неточностей. Кроме того, были внесены изменения в таблицу распределению субсидии по муниципальным образованиям.

«Перераспределены средства с капитального ремонта дорог на текущий. Это вызвано с тем, что ожидается дополнительное поступление средств из федерального бюджета на капитальный ремонт. Вторая существенная переброска связана с тем, что конкурс на лучший двор пока еще находится в подготовительной стадии, чтобы деньги не были заморожены, эти средства распределяются на работы по внутридомовым территориям. По сути, это то же самое направление», — отметил депутат Заксобания Вячеслав Аксенов.

Общий объем доходов бюджета Севастополя на 2017 год составил 32,87 млрд рублей, объем расходов — 37,9 млрд рублей, дефицит бюджета — 4,2 млрд рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Эксперты: возможности США при первом ядерном ударе резко выросли
СКР объявил бывшего депутата Вороненкова в международный розыск
Рособрнадзор лишил лицензий четыре вуза
При сходе лавины на горе Чегет погибли четыре человека
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
УАЗ «Хантер» за миллион рублей: новые подробности проекта Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами не отказалось от планов заняться доработкой внедорожников УАЗ
Hi-Tech
Борьба соцсетей с самоубийствами: все средства хороши Facebook запустила новые инструменты для помощи людям, задумывающимся о самоубийстве. Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» также предпринимают меры в этом направлении
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь