Бюджет Севастополя на 2017 год увеличен на 2,4 млрд рублей

Изменения бюджета связаны с увеличением объемов целевых межбюджетных трансфертов — субсидий и субвенций из федерального бюджета. Принципиально ни по структуре расходов, ни по основным задачам бюджет не меняется. Изменения связаны с окончательно подтвержденными суммами субсидий и субвенций из федерального бюджета.

Основная часть поправок при подготовке документа ко второму чтению относится к исправлению лингвистических неточностей. Кроме того, были внесены изменения в таблицу распределению субсидии по муниципальным образованиям.

«Перераспределены средства с капитального ремонта дорог на текущий. Это вызвано с тем, что ожидается дополнительное поступление средств из федерального бюджета на капитальный ремонт. Вторая существенная переброска связана с тем, что конкурс на лучший двор пока еще находится в подготовительной стадии, чтобы деньги не были заморожены, эти средства распределяются на работы по внутридомовым территориям. По сути, это то же самое направление», — отметил депутат Заксобания Вячеслав Аксенов.

Общий объем доходов бюджета Севастополя на 2017 год составил 32,87 млрд рублей, объем расходов — 37,9 млрд рублей, дефицит бюджета — 4,2 млрд рублей.