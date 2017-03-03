Минтранс дал прогноз по сборам «Платона» в текущем году

«Исходя из тех поручений, что у нас есть, мы должны повысить собираемость на 15% в результате исполнения организационных и технологических мероприятий. На 15% по году, поскольку мероприятия по передаче полномочий (по сбору штрафов) в Ространснадзор будут начаты с середины года, то есть с 15 июля и так далее, то есть это — итог года, как мы ожидаем. В целом по году мы планируем собрать в пределах 32 миллиардов рублей», — сказал первый замглавы Минтранса.

Тариф системы «Платон» с 15 апреля 2017 года по решению правительства будет увеличен вдвое — до 3,06 рублей за километр пути. До этого предполагалось двухэтапное повышение тарифа — до 2,61 рубля за километр с 1 февраля и до 3,06 рублей с июня этого года.

Как объяснял журналистам глава Минтранса Максим Соколов, нагрузка на перевозчиков снизится за счет продления действия льготного тарифа системы на 2,5 месяца. При индексации с 15 апреля до 3,06 рубля за километр среднегодовой уровень тарифа за 2017 год составит 2,61 рубля на километр пути. При двухэтапном повышении тарифа, предложенном ранее Минтрансом, среднегодовое значение составило бы 2,78 рубля за километр. Таким образом, правительство снизило среднегодовую тарифную нагрузку для большегрузов в рамках системы «Платон» на 17 копеек за пройденный километр.