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16:50 (мск), источник: РИА Крым

Виноделы Крыма просят предоставить им право производить коньяки с «пропиской»

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). Крымские винодельческие предприятия планируют обратиться в федеральные органы власти с просьбой предоставить им лицензии на производство коньяков и ликерных вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ).

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила глава Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина», генеральный директор ФГУП «Массандра» Янина Павленко на совещании с участием руководителей винодельческих предприятий РК.

«Мы отстояли акцизы для вин и игристых вин с ЗГУ, а ликерные вина и коньяки совсем забыли. Мы готовим инициативу по снижению ставок акцизного сбора на ликерные вина и коньяки с ЗГУ», — отметила Павленко.

По ее словам, данная мера будет способствовать развитию производства качественных коньяков в Крыму.

Перейти на международную классификацию вин по географическому происхождению в России решили еще несколько лет назад. После проработки вопроса были внесены соответствующие изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Согласно законодательству, российские вина делятся на три категории: столовое вино (самые простые напитки низшего сегмента), вино с защищенным географическим указанием и с контролируемым наименованием места происхождения. ЗГУ означает, что вино произведено в определенном регионе, например, Крым, а ЗМП — привязка к конкретному месту, например, Севастополь. Для маркировки вин с ЗГУ предусмотрены отдельные спецмарки и налоговые льготы — установлена пониженная ставка акциза.

На сегодняшний день лицензию на производство вин с ЗГУ в Крыму имеют шесть предприятий: «Массандра», «Новый Свет», Завод марочных вин «Коктебель», «Солнечная Долина», «Инвест Плюс» и Евпаторийский завод классических вин.

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